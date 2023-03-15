Михаил Ведерников поздравил нового главу Совета муниципальных образований

17:17, 15 марта 2023, ПАИ

Эффективность совместной работы органов региональной власти и Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Также глава региона поздравил Валентину Понизовскую с переизбранием на пост председателя ассоциации, передает корреспондент ПАИ.

«Совет служит действенной площадкой для формирования комплексного подхода к развитию муниципалитетов Псковской области и защите их интересов», - отметил он.

Валентине Понизовской глава региона пожелал успехов в новом этапе работы и подчеркнул, что предстоит решить много задач.

Ранее сообщалось, что Совет муниципальных образований Псковской области избрал нового главу.