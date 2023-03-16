Выплата из маткапитала будет перечисляться псковичам в единый день доставки

09:56, 16 марта 2023, ПАИ

С июня будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц, сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделении Соцфонда РФ.

Пока выплаты из маткапитала в Псковской области перечисляются с 1-го по 15-е число. Деньги при этом поступают за текущий месяц, то есть в марте семьи получают выплаты за март, в апреле – за апрель. С июня начнут применяться новые правила, и семьям в любой точке страны выплаты будут приходить в один день – 5-го числа, за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги на счет поступят семьям 5 июня.

Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно в связи с этим никуда обращаться. Чтобы семьи были готовы к изменениям, отделение Социального фонда по Псковской области уже до конца марта начнет рассылку уведомлений о новых датах получения выплат.

Право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений, которые получают родители и дети. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму на ребенка в Псковской области – 13 920 рублей.

До 2023 года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на второго ребенка в семье, с этого года выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет.