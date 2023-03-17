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Общество

Дефицит свечей зажигания отметили операторы региональных самолётов

Операторы региональных самолетов Superjet 100 столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов, сообщает Telegram-канал РБК.

Отметим, что Superjet 100 — это именно те самолёты, которые осущетсвляют авиаперелеты по маршрутам Москва – Псков – Москва и многие другие рейсы по всей стране.

Сложившаяся ситуация ведёт к риску остановки части парка Superjet «в течение ближайшего времени и к постепенному полному прекращению полётов всего парка воздушных судов», говорится в письме первого заместителя гендиректора «ИрАэро» Владимира Панфилова, которое он отправил в Минпромторг.

«Это ставит под угрозу выполнение программы полётов для перевозки пассажиров, в том числе социально значимых», — предупредил Панфилов. Представитель Ростеха сказал РБК, что импортозамещение всей востребованной номенклатуры изделий для Superjet, включая свечи зажигания, идёт полным ходом.

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