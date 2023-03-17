Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День воссоединения Крыма с Россией отмечают 18 марта

18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным согласно республиканскому закону № 80-ЗРК/2015 от 3 марта 2015 года. Об этом сообщает сайт calend.ru.

Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее, возвращение этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причём, согласно данному документу, Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали её новыми субъектами.

Надо отметить, что выход Крыма из состава Украины и последующее его присоединение к России — это одно из последствий политического кризиса на Украине конца 2013 – начала 2014 годов. Напомним, что в 1921 году в составе РСФСР была образована многонациональная Крымская АССР, преобразованная в 1946-м в Крымскую область, которая в 1954 году была передана в состав Украинской ССР (кроме города Севастополя: он с 1948 года являлся городом республиканского подчинения РСФСР). После распада СССР в 1991 году в Крымской области был проведён референдум по воссозданию Крымской автономии, а в 1992 году была принята крымская Конституция, которая установила вхождение Крыма в состав Украины на договорных отношениях.

Но в связи с обострением политической ситуации на Украине в конце 2013 года руководство Крыма придерживалось линии сближения с Россией. А после смены власти в стране в феврале 2014 года «в условиях рвения к власти групп национал-фашистского толка» Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет 11 марта 2014 года приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта прошёл общереспубликанский референдум о статусе Крыма, опираясь на результаты которого, когда более 96 % избирателей высказались за вхождение республики в состав РФ, Верховный Совет провозгласил Крым независимым суверенным государством – Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус. И уже данное независимое государство обратилось к Российской Федерации с предложением о принятии его в состав РФ в качестве нового субъекта, о чём 18 марта и был подписан соответствующий договор в Москве, который вступил в силу 21 марта – с даты его ратификации Федеральным Собранием.

Хотя Правительство Украины не признаёт эти документы, но в Российской Федерации юридически считается, что два новых субъекта — Республика Крым и город федерального значения Севастополь — вошли в состав России, на их территории действуют российские законодательные акты.

Несмотря на молодость сегодняшнего праздника, он весьма любим крымчанами. Традиционно 18 марта во всех городах республики и во многих российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий с народными гуляньями и фейерверками.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 марта 2023

Полевые табуреты и маскировочные сети передали 234-му полку Псковской дивизии ВДВ
17 марта 2023

«Плавали не только окуни»: на Псковском озере машина ушла под лёд
17 марта 2023

Губернаторский оркестр представил в Санкт-Петербурге оперу «Александр Невский»
17 марта 2023

Псковичам напомнили об ограничении движения большегрузов с 20 марта
17 марта 2023

Псковская и Курская области будут сотрудничать в сфере туризма

17 марта 2023

Ледовое шоу «Русские сезоны» с Александрой Трусовой приедет в Псков
17 марта 2023

Псковских школьников приглашают поучаствовать в викторине «Георгий – Победу несущий!»
17 марта 2023

Проекты Передовой инженерной школы Союзного государства презентовали в ПсковГУ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...