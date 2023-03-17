День воссоединения Крыма с Россией отмечают 18 марта

09:35, 18 марта 2023, ПАИ

18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным согласно республиканскому закону № 80-ЗРК/2015 от 3 марта 2015 года. Об этом сообщает сайт calend.ru.

Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее, возвращение этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причём, согласно данному документу, Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали её новыми субъектами.

Надо отметить, что выход Крыма из состава Украины и последующее его присоединение к России — это одно из последствий политического кризиса на Украине конца 2013 – начала 2014 годов. Напомним, что в 1921 году в составе РСФСР была образована многонациональная Крымская АССР, преобразованная в 1946-м в Крымскую область, которая в 1954 году была передана в состав Украинской ССР (кроме города Севастополя: он с 1948 года являлся городом республиканского подчинения РСФСР). После распада СССР в 1991 году в Крымской области был проведён референдум по воссозданию Крымской автономии, а в 1992 году была принята крымская Конституция, которая установила вхождение Крыма в состав Украины на договорных отношениях.

Но в связи с обострением политической ситуации на Украине в конце 2013 года руководство Крыма придерживалось линии сближения с Россией. А после смены власти в стране в феврале 2014 года «в условиях рвения к власти групп национал-фашистского толка» Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет 11 марта 2014 года приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта прошёл общереспубликанский референдум о статусе Крыма, опираясь на результаты которого, когда более 96 % избирателей высказались за вхождение республики в состав РФ, Верховный Совет провозгласил Крым независимым суверенным государством – Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус. И уже данное независимое государство обратилось к Российской Федерации с предложением о принятии его в состав РФ в качестве нового субъекта, о чём 18 марта и был подписан соответствующий договор в Москве, который вступил в силу 21 марта – с даты его ратификации Федеральным Собранием.

Хотя Правительство Украины не признаёт эти документы, но в Российской Федерации юридически считается, что два новых субъекта — Республика Крым и город федерального значения Севастополь — вошли в состав России, на их территории действуют российские законодательные акты.

Несмотря на молодость сегодняшнего праздника, он весьма любим крымчанами. Традиционно 18 марта во всех городах республики и во многих российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий с народными гуляньями и фейерверками.