«Хорошее мероприятие»: псковичи делятся впечатлениями от «Крымской весны»

15:05, 18 марта 2023, ПАИ

Впечатлениями от праздника в честь воссоединения Крыма с Россией «Крымская весна», который проходит в Детском парке Пскова, поделилась псковичка в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Хорошее мероприятие, правильно, что чебуреки делают: если приедете в Крым — там на каждом углу они! Там прошло всё моё детство, и в отпуск туда всегда ездим, там Евпатория, там у меня много родни, считаю, что Крым всегда был русским, будет и останется им», — рассказала Наталья Гапонова.

Она также отметила, что надо поддерживать крымчан, так как «они всегда хотели в Россию, поэтому президентом было принято правильное решение».

Ранее сообщалось, что фестиваль «Крымская весна» проходит в Детском парке Пскова.