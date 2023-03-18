Фестиваль «Крымская весна» проходит в Детском парке Пскова

13:30, 18 марта 2023, ПАИ

Праздник в честь воссоединения Крыма с Россией «Крымская весна» проходит в Детском парке Пскова, сообщает корреспондент ПАИ.

Организаторы приготовили различные интерактивные площадки для гостей праздника. Так, псковичи могут собственными руками приготовить настоящие крымские чебуреки, раскрасить интерактивный куб ТКД Псковской области, а также посетить праздничный концерт.

Напомним, что в 2014 году Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее, возвращение этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Согласно документу, Республика Крым и город Севастополь стали новыми субъектами страны.