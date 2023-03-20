Подарки дарят новым сотрудникам в каждой седьмой компании в Пскове

08:40, 20 марта 2023, ПАИ

Набор подарков для новых сотрудников (welcome-pack) — часть программы их адаптации, приветственный жест от компании. Сервис SuperJob узнал, дарят ли в псковских компаниях подарки новичкам. В опросе приняли участие представители компаний города.

Welcome-наборы новым сотрудникам дарят 15% работодателей. В 83% компаний подобная практика пока не внедрена.

Чаще всего в welcome-наборы входит канцелярия (блокноты, ручки, ежедневники с корпоративной символикой), а также небольшие сувениры (сумки-шоперы, кружки и календари).

Какие подарки чаще всего дарят новым сотрудникам в первый день работы (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний): блокнот, ручка, сумка-шопер, ежедневник, календарь, термокружка/кружка, другое (роутер, стикерпак, поясная сумка и проч.).