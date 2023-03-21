«Почта России» доставит 150 открыток с видами Псковской области

11:50, 21 марта 2023, ПАИ

«Почта России» презентовала псковичам новые открытки с местными достопримечательностями на двух интерактивных площадках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Первая площадка располагалась в Центре туризма и творческих индустрий. Здесь псковичи познакомились с почтовой карточкой «С наилучшими пожеланиями из Пскова!» и новым переводным почтовым штемпелем «Привет из Пскова!». На мероприятии участники имели возможность первыми отправить почтовую карточку с зимним видом храма Святителя Василия Великого (на Горке) с проставленным собственноручно оттиском нового штемпеля.

Второй локацией стал межрегиональный форум избирательных комиссий. Его участники из 12 субъектов РФ и Белоруссии отправили семь разных видов почтовых открыток с достопримечательностями Пскова. Почтовые марки на открытках также были погашены участниками форума почтовым штемпелем «Привет из Пскова!», что придало отправлениям особенно памятный вид о проведенных днях на Псковщине.

Почтовые сотрудники проследили за правильностью заполнения открыток и написанием верного индекса. 150 открыток отправлены почтой своим адресатам.

«В современном мире всё чаще для поздравлений и сообщений мы используем мессенджеры и электронную почту. Но отправление почтовой открытки оставляет незаменимые эмоции как у его отправителя, так и у получателя», – рассказала и. о. директора УФПС Псковской области Инна Залесская.