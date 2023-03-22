Автор доработает вызвавшую резонанс скульптуру у Дома на набережной

14:23, 22 марта 2023, ПАИ

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Псковский художник, автор работы «Антигравитация», которую назвали «гинекологическим уродством», Тимофей Силич собирается доработать свою скульптуру. Об этом скульптор рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Сама экспозиция - это не окончательный этап. Сегодня планируется продолжение работ, мы упакуем скульптуру в ткань», - сказал художник.

По его словам, волна негатива, вызванная в Сети установкой его скульптуры, необъективна, и есть люди, которым она понравилась. Автор отметил, что его работа посвящена выходу человечества из пандемии, и относиться к ней нужно с юмором.

«Изначально я закладывал некий драматический смысл, но менталитет нашего народа базируется на позитиве и юморе, а невзгоды воспринимаются стойко и без отсутствия паники. Сама скульптура входит в парк скульптур Дома Сафьянщикова», - рассказал Тимофей Силич и добавил, что любое искусство требует внимания.

Ранее сообщалось, что скульптуру «Антигравитация», которую установили в Пскове у Дома на набережной, собираются демонтировать. Сейчас художник договаривается с администрацией города и «ищет варианты мирного сосуществования».