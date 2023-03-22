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Общество

ВИДЕО В Пскове художник обмотал свою эпатажную скульптуру тканью

Творческая акция прошла у Дома купца Сафьянщикова в Пскове сегодня, 22 марта, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: корреспондент ПАИ

Автор эпатажной скульптуры «Антигравитация», художник Тимофей Силич решил обмотать ее тканью и призвал каждого найти в этом свой смысл. «Современное искусство надо утеплять», - сказал он и добавил, что укрыл свою скульптуру от холода людей.

В дальнейшем, по его словам, планируется провести «акцию раскрытия скульптуры».

Ранее сообщалось, что скульптуру «Антигравитация», которую установили у Дома на набережной в Пскове, собираются демонтировать. Скульптура вызвала резонанс, и автор решил ее доработать

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