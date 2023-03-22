Псковские предприниматели рассказали о преимуществах грантовой поддержки

18:27, 22 марта 2023, ПАИ

О преимуществах грантовой поддержки центра «Мой бизнес» рассказали псковские предприниматели на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Во время пандемии у нас с мужем появилась идея делать маленькие резные игрушки, и мы обратились за грантом. Деньги вложили в специальный станок для ускорения процесса их создания», — поделилась руководитель столярной мастерской Татьяна Криксина.

Она отметила, что благодаря гранту удалось увеличить масштабы производства, а вместе с этим появились и новые бизнес-идеи.

Заместитель генерального директора центра доступной абилитации Мария Бойко рассказала, что грантовую поддержку они получили в 2021 году. «Грант оказался огромной поддержкой, так как время действительно было непростое. Благодаря этому вкладу мы чувствовали себя в безопасности», — сказала Мария Бойко.

Кроме того, она подчеркнула важность обучения в центре, так как это позволяет получить новые знания и построить бизнес-стратегию.

Напомним, что встреча была посвящена грантовой поддержке бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы: итоги и перспективы».