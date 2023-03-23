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Общество

День Василисы – вешней воды указательницы наступил по народному календарю

23 марта чествуют сразу нескольких святых — отмечают память Коринфских мучеников и мучениц. Среди всех русский народ выбрал мученицу Василиссу и дату посвящал ей.

В этот день хозяева занимались весенними заботами: нужно было отвести воду от дома, чтобы не ушла в подпол. Для этого выходили во двор и рыли каналы. На Василису (Василиссу) нередко выходили на промысел: считалось, что если на реке в лунку бегут весенние ручьи, то хорошо ловится плотва.

Существовали и приметы на погоду. Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы.

Смотрели также: «День туманом мглист — будет лен волокнист». А некоторые явления в этот день не предвещали ничего хорошего: «Холод и ветер в спину — не выжить зиму» (то есть год будет голодным). Как бы то ни было, весна уже наступала неизбежно, и в народе говорили: «Василисин туман съедает снег».

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