Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мероприятия по шефской помощи Херсонщине согласовывают в Псковской области

Шесть регионов России, которые оказывают шефскую помощь Херсонской области, в 2023 году вложат в развитие региона более одного миллиарда рублей. В Псковской области мероприятия по шефской помощи сейчас на стадии согласования, сообщает правительство Херсонской области.

«Херсонская область вернулась домой, в большую семью России. И сегодня нам помогают обустроиться, наладить нормальную жизнь людей сразу шесть регионов большой страны. В 2023 году они вложат в развитие нашей области более 1 млрд рублей. В программе работ на год — самое кричащее, что нужно херсонцам: привести в порядок главную больницу и три самые крупные школы, улучшить водоснабжение Скадовска и питание детей в детсадах и школах, закупить технику для спасения жизней и ремонтных работ», — привели в пресс-службе слова председателя областного правительства Андрея Алексеенко, передаёт ТАСС.

Так, в планах властей Краснодарского края провести капитальный ремонт трёх больших школ: двух в Геническе, одной в Новотроицке. Шефствующий регион поможет отремонтировать и городскую больницу Геническа. «Из Краснодарского края к нам поступит медоборудование для больницы и медколледжа, спецтехника для пожарной и коммунальной служб, оборудование пищеблоков и мебель для школ, детсадов и колледжей. Много учебной литературы, спортивного инвентаря», — добавил Алексеенко.

За счёт бюджета Краснодарского края предусмотрен ремонт кровли восьми многоэтажек в Геническе. Общий объём шефской помощи Кубани в 2023 году превысит 734 млн рублей. Другой регион-шеф, Кабардино-Балкария, возьмёт на себя капитальный ремонт важного участка магистрального водопровода в городе Скадовске, построит современную амбулаторию в селе Михайловка и окажет региону другую помощь. Общий вклад республики только в 2023 году оценивается почти в 69 млн рублей.

Поможет Херсонщине и Республика Адыгея, которая, как и в 2022 году, направит 200 млн рублей на развитие социальных и других объектов Геническа. В стадии согласования находятся мероприятия, которые в качестве шефской помощи проведут Калининградская, Рязанская и Псковская области.

«Это лишь малая часть той работы, которую ведут руководители, бизнес и просто жители российских регионов. Спасибо всем, кто помогает Херсонской области сегодня», — заключил председатель областного правительства

Напомним, что 6 августа 2022 года губернатор Псковской области заявил, что регион берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 марта 2023

В Псковской области работникам культуры вручили нагрудные знаки
24 марта 2023

Более 200 жителей Псковской области сделали флюорографию в рамках акции Красного Креста
24 марта 2023

В Псковской области подвели итоги стратегической сессии по вопросам ЖКХ
24 марта 2023

Более 65 тысяч квадратных метров жилья введено в Псковской области с начала года
24 марта 2023

ФОТОФАКТ В Пскове затопило набережную из-за ледохода
24 марта 2023

Вышел в эфир 105-й выпуск «Псковского телеграма»
24 марта 2023

ВИДЕО Ледоход начался на реке Великой в Пскове
24 марта 2023

Региональный форум работающей молодежи открылся в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...