Мероприятия по шефской помощи Херсонщине согласовывают в Псковской области

20:28, 24 марта 2023, ПАИ

Шесть регионов России, которые оказывают шефскую помощь Херсонской области, в 2023 году вложат в развитие региона более одного миллиарда рублей. В Псковской области мероприятия по шефской помощи сейчас на стадии согласования, сообщает правительство Херсонской области.

«Херсонская область вернулась домой, в большую семью России. И сегодня нам помогают обустроиться, наладить нормальную жизнь людей сразу шесть регионов большой страны. В 2023 году они вложат в развитие нашей области более 1 млрд рублей. В программе работ на год — самое кричащее, что нужно херсонцам: привести в порядок главную больницу и три самые крупные школы, улучшить водоснабжение Скадовска и питание детей в детсадах и школах, закупить технику для спасения жизней и ремонтных работ», — привели в пресс-службе слова председателя областного правительства Андрея Алексеенко, передаёт ТАСС.

Так, в планах властей Краснодарского края провести капитальный ремонт трёх больших школ: двух в Геническе, одной в Новотроицке. Шефствующий регион поможет отремонтировать и городскую больницу Геническа. «Из Краснодарского края к нам поступит медоборудование для больницы и медколледжа, спецтехника для пожарной и коммунальной служб, оборудование пищеблоков и мебель для школ, детсадов и колледжей. Много учебной литературы, спортивного инвентаря», — добавил Алексеенко.

За счёт бюджета Краснодарского края предусмотрен ремонт кровли восьми многоэтажек в Геническе. Общий объём шефской помощи Кубани в 2023 году превысит 734 млн рублей. Другой регион-шеф, Кабардино-Балкария, возьмёт на себя капитальный ремонт важного участка магистрального водопровода в городе Скадовске, построит современную амбулаторию в селе Михайловка и окажет региону другую помощь. Общий вклад республики только в 2023 году оценивается почти в 69 млн рублей.

Поможет Херсонщине и Республика Адыгея, которая, как и в 2022 году, направит 200 млн рублей на развитие социальных и других объектов Геническа. В стадии согласования находятся мероприятия, которые в качестве шефской помощи проведут Калининградская, Рязанская и Псковская области.

«Это лишь малая часть той работы, которую ведут руководители, бизнес и просто жители российских регионов. Спасибо всем, кто помогает Херсонской области сегодня», — заключил председатель областного правительства

Напомним, что 6 августа 2022 года губернатор Псковской области заявил, что регион берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.