Художники «ПсковАРТа» ликвидировали свалку у Дома на набережной в Пскове

23:08, 24 марта 2023, ПАИ

Художники из объединения «ПсковАРТ» провели уборки территории у Дома на набережной в Пскове, сообщается в группе объединения в соцсети «ВКонтакте».

«Акция. Сбрасываем мусор с парохода современного Пскова. Уборка территории у дома Сафьянщикова», — написали художники.

Ранее глава города Борис Елкин сообщал, что стихийная свалка у дома Сафьянщикова будет ликвидирована.

Ажиотаж вокруг объелинения «ПсковАРТ» вызвала скандальная статуя, которую власти Пскова демонтировали в этот четверг.