Художники «ПсковАРТа» ликвидировали свалку у Дома на набережной в Пскове
Художники из объединения «ПсковАРТ» провели уборки территории у Дома на набережной в Пскове, сообщается в группе объединения в соцсети «ВКонтакте».
«Акция. Сбрасываем мусор с парохода современного Пскова. Уборка территории у дома Сафьянщикова», — написали художники.
Ранее глава города Борис Елкин сообщал, что стихийная свалка у дома Сафьянщикова будет ликвидирована.
Ажиотаж вокруг объелинения «ПсковАРТ» вызвала скандальная статуя, которую власти Пскова демонтировали в этот четверг.
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