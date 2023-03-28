Возродить аквакультурные хозяйства пытаются в Псковской области

13:00, 28 марта 2023, ПАИ

Аквакультурные хозяйства пытаются возрождать в Псковской области. Предприятиям в этой сфере предоставляют субсидии из областного бюджета. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

«Аквакультурные предприятия переживают не лучшие времена. Долгое время регион был ориентирован на карпа. Но подорожал корм, бензин, начались сложности с выплатой зарплаты, ушли грамотные рыбоводы», - рассказал Виктор Мусатов.

Он также отметил, что любые работы на водоемах, которые наносят ущерб популяции рыб, должны компенсироваться, то есть предприятия должны выпускать в водоем какое-то количество мальков рыбы. Эту работу регулирует комитет.