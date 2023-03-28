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Происшествия

В Пскове мужчина задержан по подозрению в убийстве таксиста

27 марта 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на окраине города Пскова тела потерпевшего с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает СУ СК по Псковской области.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Пскову получены данные о причастности к совершению указанного преступления ранее судимого за совершение корыстно-насильственных преступлений 25-летнего местного жителя. 

По версии следствия, с 26 на 27 марта 2023 года подозреваемый поссорился с подвозившим его таксистом и застрелил потерпевшего. После совершённого преступления он вытащил тело из машины, сам сел за руль и переехал в другую часть города, где сжёг автомобиль. 

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан. Следователи совместно с полицейскими проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

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