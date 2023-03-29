ВИДЕО В Бежаницах техника не справляется с расчисткой дорог от снега

16:37, 29 марта 2023, ПАИ

В поселке Бежаницы техника не справляется с уборкой значительного количества выпавшего снега. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

«Работа кипит во все лопаты. Грейдеры «Псковавтодора» даже не всегда справляются и вязнут. На помощь приходят коллеги из ПМ «Услуга», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что школьные каникулы в Бежаницком районе продлеваются до 2 апреля включительно из-за усложнившихся погодных условий. Решение принято в связи с распоряжением комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципалитета.

Занятия в школах муниципалитета начнутся с 3 апреля. «Было принято такое решение на уровне администрации в связи с тем, что снега много выпало. Учителя внесут изменения в календарный график. Каникулы должны были закончиться 30 марта, но мы перенесли срок до 3 апреля», - уточнила начальник отдела образования района Лариса Горохова.