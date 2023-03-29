Школьные каникулы продлили в Бежаницком районе из-за погодных условий

11:49, 29 марта 2023, ПАИ

Школьные каникулы в Бежаницком районе продлеваются до 2 апреля включительно из-за усложнившихся погодных условий. Решение принято в связи с распоряжением комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципалитета. Об этом ПАИ сообщила начальник отдела образования района Лариса Горохова.

Занятия в школах муниципалитета начнутся с 3 апреля. «Было принято такое решение на уровне администрации в связи с тем, что снега много выпало. Учителя внесут изменения в календарный график. Каникулы должны были закончиться 30 марта, но мы перенесли срок до 3 апреля», - уточнила Лариса Горохова.

По её словам, около 320 детей в муниципалитете приезжают в школы из деревень и сёл. «У нас очень много детей на подвозе», - сказала Лариса Горохова.

Как подчеркнула начальник отдела образования, учителя школ поддержали решение администрации. «Нам для каникул не надо издавать никаких документов, у нас есть учебный календарный график, в который мы имеем право вносить изменения. За два дня ничего не случится, буквально снег подтает, и ребята спокойно пойдут в школу», - отметила Лариса Горохова.