Более 4 млрд рублей направят на социальную поддержку в Псковской области в 2023 году

11:56, 30 марта 2023, ПАИ

4,2 миллиарда рублей, в том числе 1,9 миллиарда рублей из средств федерального бюджета, предусмотрено на предоставление мер социальной поддержки, в том числе на выплату пособий, компенсаций и субсидий, в Псковской области на 2023 год. Об этом на парламентском часе сказала председатель комитета по социальной защите региона Ольга Евстигнеева, передает корреспондент ПАИ.

Всего получателями федеральных льгот в Псковской области на 1 января 2023 года являются 45 395 человек. Расходы из средств федерального бюджета за 2022 года составили 492,2 миллиона рублей. На 2023 год на предоставление ежемесячного пособия предусмотрено 418,3 миллиона рублей.

«Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий ежемесячное пособие предоставляется в соответствии с Законом области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» в размере 50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги», - уточнила Ольга Евстигнеева.

Количество получателей этого пособия на 1 января 2023 года - 1064 человека. Расходы из средств областного бюджета за 2022 год составили 11,7 миллиона руб. На 2023 год на предоставление ежемесячного пособия предусмотрено 11 миллионов рублей.

«Многодетным семьям ежемесячное пособие предоставляется в соответствии с Законом Псковской области «О социальной поддержки многодетных семей» в размере 30 процентов платы за коммунальные услуги», - сказала председатель профильного комитета.

На 1 января 2779 семей Псковской области являются получателями этого пособия. Расходы из средств областного бюджета за 2022 год составили 33,1 миллиона рублей. На 2023 год на предоставление ежемесячного пособия предусмотрено затратить 40,8 миллиона рублей.