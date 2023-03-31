Подробности воссоединения украинской семьи рассказал псковский омбудсмен

23:22, 31 марта 2023, ПАИ

Двое детей с Украины 9 и 16 лет вернулись на родину, воссоединение с законными представителями произошло в Пскове. Об этом ПАИ сообщил омбудсмен Псковской области Дмитрий Шахов.

По его словам, это первый случай эффективного взаимодействия национальных омбудсменов Украины и России, а также региональных российских уполномоченных по правам человека, когда при отсутствии дипломатических отношений между странами удалось воссоединить семью.

«Эта непростая история началась весной 2022 года, когда украинские дети приехали в Крым, выехав из зоны боевых действий. Всё это время они жили у своей двоюродной бабушки, на которую были оформлены опекунские документы. В условиях СВО возвращение домой на Украину обычным путём оказалось невозможным», — рассказал Дмитрий Шахов.

В конце января 2023 года к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой обратился омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец с просьбой помочь вернуть детей родителям на Украину. Такую просьбу к нему направила их мама.

«Поскольку власти Украины ввели запрет на выезд украинских граждан определённых категорий и возрастов за пределы страны, то 18 марта утром в Псков приехала их бабушка. Вечером на железнодорожном вокзале в Пскове, куда прибыли брат и сестра в сопровождении опекуна, состоялась трогательная встреча между родственниками», — отметил псковский омбудсмен.

Пока оформлялись документы на выезд детей за пределы России, для них в Псковской области при содействии регионального уполномоченного Дмитрия Шахова организовали культурную и досуговую программу.

21 марта украинских детей передали законному представителю родителей. 23 марта они прибыли в город Киев, где их встретил уже омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

На всех этапах следования детей сопровождали уполномоченные по правам человека в Республике Крым, Санкт-Петербурге, Псковской области. После успешного завершения мероприятия, которое прошло в Псковской области впервые, региональный омбудсмен Дмитрий Шахов поблагодарил всех руководителей и сотрудников федеральных и региональных органов исполнительной власти, кто содействовал и помогал детям с Украины воссоединиться со своими родителями на Псковской земле.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Шахов помог детям с Украины воссоединиться с семьями.