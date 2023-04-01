Как сделать гнездо для аиста, рассказали гдовские специалисты

16:31, 01 апреля 2023, ПАИ

Как сделать искусственное гнездо для аиста, рассказали специалисты «Дома белого аиста» в Гдовском районе. Пост об этом опубликован в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

«Белые аисты очень упорные и довольно капризные птицы в выборе места для гнезда. Прежде всего, место должно им понравиться. Селятся аисты этого вида рядом с человеком, поэтому и гнездо нужно делать в населённом пункте или рядом с ним. Прекрасно, если рядом есть поля, луга, озеро или река: такие места очень привлекают их, лесистых мест они избегают», — написали специалисты.

Для гнездования аисты выбирают высокое место с хорошим подлётом со всех сторон. Гнездо не должны заслонять ветки деревьев. Основа, на которой будет размещаться гнездо, должна быть прочной, поскольку многолетние гнёзда очень тяжелы и массивны.

Вероятность заселения гнезда увеличится, если поблизости уже есть гнёзда аистов, однако новое гнездо рекомендуется строить на расстоянии не меньше 200–500 метров от них, чтобы живущие рядом пары не конфликтовали.

Гнездо для аистов можно обустроить на крыше подсобного строения, столбе или срезанной макушке дерева. На крыше жилого дома основу под аистиное гнездо можно ставить лишь в том случае, если жильцов не будет смущать испачканная потёками помёта крыша. Высота расположения гнезда — 4–10 метров.

Прежде чем приступать к размещению гнезда, посмотрите внимательно вокруг: важно, чтобы рядом не проходили птицеопасные ВЛ 6–10 кВ, не защищённые птицезащитными устройствами. Привлекать аистов на гнездование на опоры действующих опор линий электропередачи нельзя, столб должен быть свободен от проводов либо отключён от питания.

На свежепостроенное гнездо обязательно положите ветки, солому, навоз, чтобы сымитировать жилое гнездо: аисты любят заселять гнёзда, в которых птицы уже гнездились.