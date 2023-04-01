Детский хор подворья Псково-Печерского монастыря записал песню

23:42, 01 апреля 2023, ПАИ

Первую песню записал детский хор подворья Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в группе «Подворье Псково-Печерского монастыря, Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Можно поздравить с первой звукозаписью! У нас ещё много всего интересного, впереди много записей и выступлений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что педагоги воскресной школы стали кураторами проекта «Народная сеть».