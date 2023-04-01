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Культура

Детский хор подворья Псково-Печерского монастыря записал песню

Первую песню записал детский хор подворья Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в группе «Подворье Псково-Печерского монастыря, Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Подворье Псково-Печерского монастыря, Псков» в соцсети «ВКонтакте»

«Можно поздравить с первой звукозаписью! У нас ещё много всего интересного, впереди много записей и выступлений», — говорится в сообщении.

 

Ранее сообщалось, что педагоги воскресной школы стали кураторами проекта «Народная сеть».

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