Детский хор подворья Псково-Печерского монастыря записал песню
Первую песню записал детский хор подворья Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в группе «Подворье Псково-Печерского монастыря, Псков» в соцсети «ВКонтакте».
«Можно поздравить с первой звукозаписью! У нас ещё много всего интересного, впереди много записей и выступлений», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что педагоги воскресной школы стали кураторами проекта «Народная сеть».
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01 апреля 2023
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