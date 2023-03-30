Педагоги воскресной школы стали кураторами проекта «Народная сеть»

20:39, 30 марта 2023, ПАИ

Педагоги воскресной школы храма Святителя Василия Великого на Горке стали кураторами волонтёрского проекта для фронта «Народная сеть», сообщает группа «Псковская епархия Русской Православной Церкви» в соцсети «ВКонтакте».

25 марта 2023 года в Пскове начало работу подразделение всероссийского проекта волонтёрской деятельности по изготовлению маскировочных сетей для фронта «Народная сеть». Волонтёры осваивают нарезку лент, вплетение лент по схемам, оплётку сети. В организации работы псковским волонтёрам также помогают кураторы из Санкт-Петербурга.

Кураторами проекта в Пскове выступили воскресная школа храма Василия Великого на Горке при участии храма Святого благоверного князя Александра Невского и Псковской епархии.

