Педагоги воскресной школы стали кураторами проекта «Народная сеть»
Педагоги воскресной школы храма Святителя Василия Великого на Горке стали кураторами волонтёрского проекта для фронта «Народная сеть», сообщает группа «Псковская епархия Русской Православной Церкви» в соцсети «ВКонтакте».
25 марта 2023 года в Пскове начало работу подразделение всероссийского проекта волонтёрской деятельности по изготовлению маскировочных сетей для фронта «Народная сеть». Волонтёры осваивают нарезку лент, вплетение лент по схемам, оплётку сети. В организации работы псковским волонтёрам также помогают кураторы из Санкт-Петербурга.
Кураторами проекта в Пскове выступили воскресная школа храма Василия Великого на Горке при участии храма Святого благоверного князя Александра Невского и Псковской епархии.
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