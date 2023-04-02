НАК: Теракт в кафе в Петербурге спланировали украинские спецслужбы

12:20, 03 апреля 2023, ПАИ

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что взрыв в кафе Санкт-Петербурга был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из признанного в РФ экстремистским и запрещённого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), пишет «Интерфакс».

«Установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова», — заявили в НАК.

Расследование всех обстоятельств совершенного преступления продолжается, отметили в комитете.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел 2 апреля. В результате погиб Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадали более 30 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом).

Незадолго до взрыва некая женщина (предположительно Дарья Трепова) подарила Татарскому гипсовую статуэтку, в которой, по предварительным данным, могло находиться самодельное взрывное устройство. Утром в понедельник СК сообщил о её задержании.