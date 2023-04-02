Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве кафе

19:19, 02 апреля 2023, ПАИ

В центре Санкт-Петербурга в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной произошел взрыв. Погиб военкор Владлен Татарский, еще 15 человек пострадали, сообщает ТАСС.

«В настоящее время установлено, что пострадали 15 человек, один погиб», - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате взрыва произошло обрушение фасадного остекления кафе на площади 15 кв. м.

По данным экстренных служб, в заведении сработало взрывное устройство.

«Предварительно, возле сцены сработало взрывное устройство», - сказал собеседник агентства. Мощность взрывного устройства составила более 200 г тротила.

«Мощность взрывного устройства составила более 200 г в тротиловом эквиваленте», - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщали о шести пострадавших.