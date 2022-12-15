Псковский губернатор встретится с дольщиками долгостроя на улице Петровской

19:37, 15 декабря 2022, ПАИ

На просьбу помочь участникам долевого строительства дома № 4б на улице Петровской губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил во время прямой линии на телеканале «Россия 24».

По его словам, в отношении застройщика возбудили уголовное дело. Глава региона также назвал два варианта решения проблемы. Первый вариант связан с процедурой банкротсва застройщика, на это может потребоваться несколько лет, после чего жители получат свои квартиры.

«Есть второй вариант, я бы очень хотел, чтобы люди ко мне прислушались, он сложный: первый договор, который не смог выполнить застройщик, заключить со второй компанией, которая возьмёт на себя завершение объекта», — сказал глава региона.

По его словам, на данный момент работа идёт по второму пути и есть возможность положительного решения вопроса. «До конца года я обязательно встречусь с людьми и разъясню, как мы дальше будем действовать», — добавил губернатор.

Напомним, с просьбой помочь разрешить многолетнюю проблему долгостроя дома № 4б на улице Петровской в Пскове к председателю областного Собрания депутатов Александру Котову обращались участники долевого строительства.