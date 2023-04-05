Количество подтопленных участков в Псковской области сократилось вдвое

14:19, 05 апреля 2023, ПАИ

Количество подтопленных из-за весеннего паводка участков на территории Псковской области за неделю сократилось почти в 20 раз, сейчас вода зафиксирована только на трех территориях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На данный момент подтопленными остаются три участка в Псковском районе, на территории поселка Неелово. На остальных участках - незначительные подтопления», - рассказали в пресс-службе ведомства.

На прошлой неделе представители ведомства сообщили, что на территории разных районов области было выявлено 57 приусадебных участков, которые были подтоплены. В зоне подтоплений был также один автомобильный мост, один участок дороги, был поврежден один пешеходный мост. Режим повышенной готовности из-за паводка введен в четырех районах Псковской области: Порховском, Усвятском, Дедовичском и Новоржевском, а также в городе Великие Луки.