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Общество

Количество подтопленных участков в Псковской области сократилось вдвое

Количество подтопленных из-за весеннего паводка участков на территории Псковской области за неделю сократилось почти в 20 раз, сейчас вода зафиксирована только на трех территориях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На данный момент подтопленными остаются три участка в Псковском районе, на территории поселка Неелово. На остальных участках - незначительные подтопления», - рассказали в пресс-службе ведомства.

На прошлой неделе представители ведомства сообщили, что на территории разных районов области было выявлено 57 приусадебных участков, которые были подтоплены. В зоне подтоплений был также один автомобильный мост, один участок дороги, был поврежден один пешеходный мост. Режим повышенной готовности из-за паводка введен в четырех районах Псковской области: Порховском, Усвятском, Дедовичском и Новоржевском, а также в городе Великие Луки. 

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Количество подтопленных участков в Псковской области сократилось вдвое

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