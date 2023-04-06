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В Пскове появится «Аллея правителей России» авторства Зураба Церетели

В Пскове появится «Аллея правителей России» авторства Зураба Церетели, сообщает Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Размещение и установку скульптурной композиции обсудили с помощником президента РФ, с председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским и владыкой Тихоном.

«Аллея правителей России» будет установлена на набережной реки Великой рядом с кампусом ПсковГУ, перед входом в будущий парк «Россия — моя история». Композиция будет состоять из стел с бюстами правителей нашего государства, начиная с князя Рюрика. До этого бюсты экспонировались в Москве.

«По договорённости с РВИО перемещаем их в Псков на постоянное место жительства. Владимир Ростиславович предложил презентовать в нашем городе новый книжный проект РВИО «Собиратели земли Русской». Обязательно сделаем это», — уточнил глава региона.

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