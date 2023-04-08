В России назвали основные запреты при езде на электросамокатах

13:13, 08 апреля 2023, ПАИ

Основные запреты при езде на электросамокатах назвали в МЧС России. На них запрещается ездить в дождь и брать с собой пассажиров, сообщается в Telegram-канале министерства.

«Запрещено: нарушать режим зарядки, установленный заводом-производителем, самостоятельно передвигаться детям до 14 лет, брать с собой пассажиров и кататься с детьми без установки детского сиденья или подножки, разбирать и модернизировать самокат самостоятельно, ездить в дождь», - говорится в сообщении пресс-службы министерства в Telegram-канале, передает ТАСС.

Помимо этого россиянам советуют при передвижении надевать шлем, а также следить за исправностью во избежание короткого замыкания. «Правило «один самокат - один человек» закрепили в законе. За нарушение предусмотрен штраф», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что передвижение на прокатных самокатах могут запретить на некоторых улицах Пскова.