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Общество

Езду на самокатах могут запретить на некоторых улицах Пскова

Передвижение на прокатных самокатах могут запретить на некоторых улицах Пскова. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий, комментируя вступление в силу нового закона о средствах индивидуальной мобильности журналистам «АиФ-Псков».

«Этот вопрос сначала рассмотрим в межведомственной группе, а потом — в комиссии по безопасности дорожного движения», — отметил Александр Грацкий. Если будет принято решение о том, что где-то проезд лучше запретить, то там появятся соответствующие знаки. Он также добавил, что обсуждать маршруты самокатов планируется ближе к началу сезона.

«Пока сложно сказать, как на практике заработают новые правила. Когда поедут самокаты, тогда будем смотреть», — сказал в свою очередь начальник Псковской ГИБДД Владимир Папорт. Но главное, заметил он, водители самокатов перестали формально быть пешеходами.

«Отчасти они теперь попали в наше ведение. Для нас основной вопрос — это обеспечение безопасности в рамках улично-дорожной сети, поэтому и приоритет будет в этой части, а вот парковые зоны — уже другое направление», — пояснил Владимир Папорт.

По его словам, за нарушение ПДД самокатчиков теперь будут привлекать к ответственности по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ, которая предусматривает штраф 800 рублей. Ранее водители самокатов наказывались как пешеходы, то есть по части 1 этой же статьи, где в качестве меры воздействия могло быть предупреждение или штраф 500 рублей.

«Ещё нужно будет нарабатывать практику привлечения к ответственности, и судебную в том числе», — констатировал начальник городской ГИБДД.

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