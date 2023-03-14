Езду на самокатах могут запретить на некоторых улицах Пскова

18:07, 14 марта 2023, ПАИ

Передвижение на прокатных самокатах могут запретить на некоторых улицах Пскова. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий, комментируя вступление в силу нового закона о средствах индивидуальной мобильности журналистам «АиФ-Псков».

«Этот вопрос сначала рассмотрим в межведомственной группе, а потом — в комиссии по безопасности дорожного движения», — отметил Александр Грацкий. Если будет принято решение о том, что где-то проезд лучше запретить, то там появятся соответствующие знаки. Он также добавил, что обсуждать маршруты самокатов планируется ближе к началу сезона.

«Пока сложно сказать, как на практике заработают новые правила. Когда поедут самокаты, тогда будем смотреть», — сказал в свою очередь начальник Псковской ГИБДД Владимир Папорт. Но главное, заметил он, водители самокатов перестали формально быть пешеходами.

«Отчасти они теперь попали в наше ведение. Для нас основной вопрос — это обеспечение безопасности в рамках улично-дорожной сети, поэтому и приоритет будет в этой части, а вот парковые зоны — уже другое направление», — пояснил Владимир Папорт.

По его словам, за нарушение ПДД самокатчиков теперь будут привлекать к ответственности по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ, которая предусматривает штраф 800 рублей. Ранее водители самокатов наказывались как пешеходы, то есть по части 1 этой же статьи, где в качестве меры воздействия могло быть предупреждение или штраф 500 рублей.

«Ещё нужно будет нарабатывать практику привлечения к ответственности, и судебную в том числе», — констатировал начальник городской ГИБДД.