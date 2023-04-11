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Общество

SPA-услуги предлагает гостям пансионат «Кривск»

Пансионат «Кривск» позиционируется как оздоровительное подразделение для круглогодичного семейного отдыха с детьми (с трёхлетнего возраста), молодежного спортивно-оздоровительного отдыха и туризма с предоставлением широкого спектра услуг гостям в комфортной обстановке. 

Фото здесь и далее: Пансионат «Кривск»

Спа-услуги в пансионате оказывает профессионально подготовленный персонал медицинской службы, соблюдающий все технологии и ритуалы в специально оборудованных спа-кабинетах.

Предоставляемые спа-услуги размещены на постерах в медицинском корпусе пансионата и спортивно-оздоровительном комплексе, а также в папке гостя и электронной версии папки гостя для улучшения маршрутизации.

«Наши оздоровительные программы представляют собой комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на укрепление иммунитета, восстановление природных сил и улучшение работы основных регуляторных систем организма, - рассказали в пансионате. - Последовательное и взаимосвязанное выполнение процедур, включенных в наши программы, гармонизирует физиологический баланс, улучшает общее состояние гостя, повышает жизненный тонус и устойчивость к негативному влиянию внешних факторов».

Для гостей здравницы предусмотрены сеансы массажа, несколько видов косметических обертываний тела, оздоровительные процедуры в SPA-капсуле, сеансы флоат-терапии. Солярий, аппаратный массаж стоп и новая услуга – пароуглекислая ванна.

Благодаря комплексу активных ингредиентов, входящих в состав скрабов, масок и кремов, обертывание оказывает плодотворное действие на весь организм в целом. Разница между косметическими аппликациями или обертываниями для женщин и мужчин заключается лишь в предпочтениях зон нанесения состава: у мужчин чаще применяется на область живота, верхних и нижних конечностей.

«Уже после первого сеанса вы почувствуете благотворный эффект от спа-услуг и вам захочется прийти еще раз, - отметили в пансионате. - Помните, что регулярные спа-процедуры сделают ваше тело не только более красивым и ухоженным, но и более здоровым!»

Для приобретения спа-услуг в пансионате консультация врача не обязательна, но желательна при наличии хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, нервной, заболеваний кожи.

За дополнительной информацией можно обратиться в медицинский корпус пансионата по номеру 8(8112)69-49-25, спортивно-развлекательный комплекс 8(8112)69-49-45 или к администратору службы приёма и размещения (ресепшен) 8(8112)69-49-15.

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