Российский истребитель не допустил нарушения госграницы над Балтийским морем

20:20, 12 апреля 2023, ПАИ

Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолёт над Балтийским морем, нарушения госграницы РФ не допущено, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минобороны России.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии.

После разворота иностранного военного самолёта от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы Российской Федерации не допущено.