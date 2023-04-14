Белоруссия отпустит Софью Сапегу в Россию

18:46, 14 апреля 2023, ПАИ

Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство о передаче осуждённой Софьи Сапеги в Россию, сообщает РИА Новости.

«Причинённый противоправными действиями Софьи Сапеги вред возмещён в полном объёме», — уточнили в надзорном органе.

Минск не видит препятствий для возвращения россиянки на родину для дальнейшего отбывания наказания и направил согласие на это в Минюст России.

«После получения гарантий исполнения приговора белорусского суда она будет передана представителям Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации», — рассказали в Генпрокуратуре республики.