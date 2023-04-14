Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников наградил работавших в новых регионах псковских медиков

Фото здесь и далее: телеграм-канал Марины Гаращенко

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил шестерых псковских медиков, которые два месяца работали в Луганской Народной Республике. Награждение состоялось 13 апреля. Об этом в своём телеграм-канале сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

«Врачи, медсёстры, медбратья Псковской областной клинической больницы, Псковской областной инфекционной клинической больницы, детской областной клинической больницы и Псковской городской клинической больницы самоотверженно трудились без выходных, рабочая смена в среднем составляла 12 часов, не считая дежурств», — написала Марина Гаращенко. 

Отдельно она поблагодарила медицинских работников, которые оказывали медицинскую помощь всем, кто в ней нуждался, за героизм и неравнодушие.

«Хочу сказать спасибо Михаилу Юрьевичу Ведерникову за высокую оценку работы наших специалистов. Губернатор Псковской области уже не в первый раз вручает награды медицинским работникам, побывавшим в новых регионах Российской Федерации», — заключила председатель комитета.

Ранее врачи из Псковской области уже работали в Бериславе и Скадовске Херсонской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 апреля 2023

Мультсериал о многодетной семье снимут в Псковской области
14 апреля 2023

Михаил Ведерников наградил работавших в новых регионах псковских медиков
14 апреля 2023

Вышел в эфир 108-й выпуск «Псковского телеграма»
14 апреля 2023

Участок трассы А-122 в Псковской области ограничат для движения большегрузов с 15 апреля
14 апреля 2023

Гайк Хачатрян стал новым главврачом Островской межрайонной больницы

14 апреля 2023

Команда ПсковГУ стала призером конкурса Всероссийской олимпиады по географии
14 апреля 2023

Лучших педагогических работников определили в Псковской области

14 апреля 2023

Связанные со старением цепных мостов в Острове дефекты обнаружили специалисты

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...