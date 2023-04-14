Михаил Ведерников наградил работавших в новых регионах псковских медиков

19:12, 14 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил шестерых псковских медиков, которые два месяца работали в Луганской Народной Республике. Награждение состоялось 13 апреля. Об этом в своём телеграм-канале сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

«Врачи, медсёстры, медбратья Псковской областной клинической больницы, Псковской областной инфекционной клинической больницы, детской областной клинической больницы и Псковской городской клинической больницы самоотверженно трудились без выходных, рабочая смена в среднем составляла 12 часов, не считая дежурств», — написала Марина Гаращенко.

Отдельно она поблагодарила медицинских работников, которые оказывали медицинскую помощь всем, кто в ней нуждался, за героизм и неравнодушие.

«Хочу сказать спасибо Михаилу Юрьевичу Ведерникову за высокую оценку работы наших специалистов. Губернатор Псковской области уже не в первый раз вручает награды медицинским работникам, побывавшим в новых регионах Российской Федерации», — заключила председатель комитета.

Ранее врачи из Псковской области уже работали в Бериславе и Скадовске Херсонской области.