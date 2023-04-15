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Общество

В России открылся первый магазин белорусского аналога IKEA

Белорусская торговая сеть Swed House, выпускающая аналогичные марке IKEA товары, сегодня открыла свой первый в России магазин в торговом центре «Щелковский» в Москве.

По словам корреспондента РИА Новости, в открывшемся магазине довольно многолюдно, на кассе образовались очереди.

Ранее представитель компании сообщил, что первый магазин сети в РФ откроется на площади 330 квадратных метров, в его ассортименте будут товары для кухни, текстиль, а также мебельные аксессуары, произведенные как на фабриках в Китае, сотрудничающих с IKEA, так и в России. Кроме того, компания планирует в 2023 году открыть минимум пять торговых точек в Москве, также идут работы по выходу сети в Санкт-Петербург и Тулу.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ «Мега», студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем IKEA провела сокращения российского персонала и продала местные фабрики.

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