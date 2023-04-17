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Великолучане стали призерами первенства Северо-Запада по кикбоксингу

Спортсмены из Великих Лук представили регион на первенстве Северо-Запада России по кикбоксингу. Соревнования прошли в Череповце с 12 по 14 апреля. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на тренера Сергея Москалева.

Фото здесь и далее: Сергей Москалев

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», клуба спортивных единоборств «Отечество» и спортивного клуба «Витязь» из Великих Лук выступили в разделе лоу-кик.

Первое место заняли Александр Щепетов, Егор Шедько, Анастасия Федюкова и Анастасия Павлова. Андрей Севостьянов завоевал бронзовую медаль.

Тренируются спортсмены под руководством Сергея Москалева. 

Ранее сообщалось, что великолучанин победил на чемпионате России по комплексному единоборству.

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