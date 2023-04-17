Великолучане стали призерами первенства Северо-Запада по кикбоксингу
Спортсмены из Великих Лук представили регион на первенстве Северо-Запада России по кикбоксингу. Соревнования прошли в Череповце с 12 по 14 апреля. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на тренера Сергея Москалева.
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», клуба спортивных единоборств «Отечество» и спортивного клуба «Витязь» из Великих Лук выступили в разделе лоу-кик.
Первое место заняли Александр Щепетов, Егор Шедько, Анастасия Федюкова и Анастасия Павлова. Андрей Севостьянов завоевал бронзовую медаль.
Тренируются спортсмены под руководством Сергея Москалева.
Ранее сообщалось, что великолучанин победил на чемпионате России по комплексному единоборству.
Комментарии: 0 Обсудить >>>