Опубликована программа выступлений Рязанского народного хора в Пскове

17:29, 17 апреля 2023, ПАИ

Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова выступит на сцене Псковской областной филармонии 20 апреля. Программу концерта «Песнь рязанская, звучи!» опубликовала пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Программа посвящена песенно-танцевальному фольклору Рязанской земли и ее историческим художественным ремеслам.

В исполнении артистов прозвучат номера:

«От Оки голубой» – музыка Е. Попова, слова Афонина, постановка М. Кругликова

«Рязань моя, краса» – музыка А. Новикова, слова А. Филатова

«На побывку» – музыка А. Аверкина, слова В. Бокова



«Приходите свататься» – музыка А. Новикова, слова С. Васильева



«Шацкая» – музыка А. Орешкина, постановка Б. Соколкина



«Нивы сжаты, рощи голы» – музыка Е. Попова, стихотворение С. Есенина



«Ты меня не любишь, не жалеешь» – музыка А. Аверкина, стихотворение С. Есенина



«Над окошком месяц» – музыка Е. Попова, стихотворение С. Есенина



«Кадомские картинки» – музыка А. Орешкина, постановка Б. Соколкина



«В путь (оркестр)» – попурри на тему песен о Великой Отечественной войне, музыка А. Шалаева, обработка Н. Видюка



«Синий платочек» – музыка С. Петербургского, слова Я. Галицкого, обработка А. Ермакова



«Ой, туманы» – музыка В. Захарова, слова М. Исаковского



«Катюша» – музыка М. Блантера, слова М. Исаковского, обработка А. Ермакова



«Яблочко» – музыка народная, обработка А. Захарова и В. Ярцева



«Боченька» – хороводная Рязанской области, обработка С. Суховой



«Рябина-рябинушка» – плясовая, обработка Е. Попова



«Полно-полно» – обработка А. Козырева, постановка Н. Шичкина



«Михайловское кружево» – музыка Е. Дербенко, постановка С. Зайцева



«Гончары» – музыка С. Комарова, постановка М. Кругликова



«Стоит кузня» – плясовая Рязанской области, обработка М. Зорко, А. Орешкина, постановка Н. Шичкина



«Братцы-рязанцы» – историческая Рязанской области, обработка О. Тереховой и А. Орешкина



«Барыня» – вокально-хореографическая композиция по мотивам Рязанских частушек, слова Ю. Афонина, музыкальная обработка А. Рийконена, постановка М. Кругликова, солистка Ирина Ваганова.

Концерт проходит в рамках проекта «Гастроли национальных коллективов «Мы – Россия», реализуемого ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Художественный руководитель – заслуженный работник культуры Российской Федерации Светлана Сухова.

Концерт состоится на сцене БКЗ областной филармонии. Билеты доступны по «Пушкинской карте».