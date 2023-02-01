Опубликована программа выступлений Рязанского народного хора в Пскове
Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова выступит на сцене Псковской областной филармонии 20 апреля. Программу концерта «Песнь рязанская, звучи!» опубликовала пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Программа посвящена песенно-танцевальному фольклору Рязанской земли и ее историческим художественным ремеслам.
В исполнении артистов прозвучат номера:
«От Оки голубой» – музыка Е. Попова, слова Афонина, постановка М. Кругликова
«Рязань моя, краса» – музыка А. Новикова, слова А. Филатова
«На побывку» – музыка А. Аверкина, слова В. Бокова
«Приходите свататься» – музыка А. Новикова, слова С. Васильева
«Шацкая» – музыка А. Орешкина, постановка Б. Соколкина
«Нивы сжаты, рощи голы» – музыка Е. Попова, стихотворение С. Есенина
«Ты меня не любишь, не жалеешь» – музыка А. Аверкина, стихотворение С. Есенина
«Над окошком месяц» – музыка Е. Попова, стихотворение С. Есенина
«Кадомские картинки» – музыка А. Орешкина, постановка Б. Соколкина
«В путь (оркестр)» – попурри на тему песен о Великой Отечественной войне, музыка А. Шалаева, обработка Н. Видюка
«Синий платочек» – музыка С. Петербургского, слова Я. Галицкого, обработка А. Ермакова
«Ой, туманы» – музыка В. Захарова, слова М. Исаковского
«Катюша» – музыка М. Блантера, слова М. Исаковского, обработка А. Ермакова
«Яблочко» – музыка народная, обработка А. Захарова и В. Ярцева
«Боченька» – хороводная Рязанской области, обработка С. Суховой
«Рябина-рябинушка» – плясовая, обработка Е. Попова
«Полно-полно» – обработка А. Козырева, постановка Н. Шичкина
«Михайловское кружево» – музыка Е. Дербенко, постановка С. Зайцева
«Гончары» – музыка С. Комарова, постановка М. Кругликова
«Стоит кузня» – плясовая Рязанской области, обработка М. Зорко, А. Орешкина, постановка Н. Шичкина
«Братцы-рязанцы» – историческая Рязанской области, обработка О. Тереховой и А. Орешкина
«Барыня» – вокально-хореографическая композиция по мотивам Рязанских частушек, слова Ю. Афонина, музыкальная обработка А. Рийконена, постановка М. Кругликова, солистка Ирина Ваганова.
Концерт проходит в рамках проекта «Гастроли национальных коллективов «Мы – Россия», реализуемого ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Художественный руководитель – заслуженный работник культуры Российской Федерации Светлана Сухова.
Концерт состоится на сцене БКЗ областной филармонии. Билеты доступны по «Пушкинской карте».