Повестки не будут рассылаться через «Госуслуги», утверждает Минцифры РФ

19:51, 17 апреля 2023, ПАИ

Оснований для рассылки повесток гражданам призывного возраста через портал «Госуслуги» сейчас нет, а способы рассылки повесток для воинского учёта должен установить кабмин отдельным актом. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

В министерстве уточнили, что в законе предусматривается использование портала «Госуслуги» только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учёт, о применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который ещё не создан.

Отметим, ранее губернатор Псковской области развеял распространённое заблуждение об электронной повестке.