Повестки не будут рассылаться через «Госуслуги», утверждает Минцифры РФ
Оснований для рассылки повесток гражданам призывного возраста через портал «Госуслуги» сейчас нет, а способы рассылки повесток для воинского учёта должен установить кабмин отдельным актом. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.
В министерстве уточнили, что в законе предусматривается использование портала «Госуслуги» только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учёт, о применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который ещё не создан.
Отметим, ранее губернатор Псковской области развеял распространённое заблуждение об электронной повестке.
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