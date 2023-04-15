Псковский губернатор развеял распространенное заблуждение об электронной повестке

21:59, 15 апреля 2023, ПАИ

Распространённое заблуждение об ответственности за неявку по электронной повестке развеял губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём обращении из цикла «Еженедельное».

«Многие считают, что теперь, если молодой человек не заходит на свои «Госуслуги» в течение пары месяцев и не видит повестку, то в результате всё равно автоматически становится нарушителем. В законе ничего подобного нет», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что если по каким-то причинам человек не увидел повестку в личном кабинете (например – уехал на всё лето на дачу), то перед ним просто встаёт задача явиться в военкомат к следующему призыву. Причём, в течение двух недель после его начала.

«То есть по умолчанию вам даётся полгода, чтобы увидеть эту повестку. И этого времени более чем достаточно», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее Михаил Ведерников сообщил, что электронная повестка теперь приравнена к традиционной.