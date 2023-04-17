Какое мясо лучше есть после Великого поста, рассказали эксперты
В эфире радиостанции «7 НЕБО» нутрициолог Надежда Калтырина рассказала слушателям о том, как правильно начать питаться после Великого поста, а также как подготовиться к шашлычному сезону майских праздников.
Тем, кто держал Великий пост, необходимо начинать питаться небольшими порциями каждые 3-4 часа, а мясо добавлять в рацион постепенно и лучше всего начинать с нежирной курицы или индейки.
«Наш организм приходит в режим энергосбережения, поэтому постепенно — самое основное и правильное решение. Лучше всего начинать с нежирной рыбы и курицы, чтобы организм вспомнил, как это — переваривать жирное мясо», — уточнила Надежда.
О предстоящем сезоне шашлыков также рассказала нутрициолог, в частности о том, как к нему подготовиться.
«Лучше всего хорошо замариновать мясо, добавить специи и, конечно же, в качестве гарнира добавить зелень и овощи», — отметила Надежда Калтырина.
Нутрициолог также отметила, что важно не зажаривать мясо до чёрной корки — углей.
В случаях, когда продукты плохо усваиваются, необходимо добавить ферменты в рацион. Алкоголь также лучше ограничить, потому что он не способствует усваиванию белков в организме.
Чтобы привести себя в форму к лету, важной особенностью является соблюдение режима сна.