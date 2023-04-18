Капитальный ремонт 33 школ провели в Псковской области

15:56, 18 апреля 2023, ПАИ

В 33 образовательных объектах Псковской области с 2021 года провели капитальный ремонт на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил президенту Владимиру Путину. Встреча проходила в резиденции Ново-Огарёво, трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Во время вашего визита в 2021 году вы поддержали наше обращение по приведению в порядок приграничной инфраструктуры и в 2021 году одобрили предложение «Единой России» по принятию программы капитального ремонта школ. <…> Люди, конечно, это видят и очень ценят», - сказал Михаил Ведерников.

По его словам, на сегодняшний день в регионе строится, готовится к строительству, реконструируется сразу девять образовательных объектов.

Как подчеркнул губернатор, все поручения президента, отдельные решения, программы и национальные проекты в регионе «максимально используют».

Ранее сообщалось, что Андрей Ермаков представил графики реализации капитального ремонта школ. А губернатор призвал не допускать ошибок при строительстве школы на Киселёва в Пскове.