Россиян обещают не штрафовать за портреты ветеранов на машинах

12:29, 19 апреля 2023, ПАИ

Россиян не будут штрафовать за портреты ветеранов на машинах в рамках «Бессмертного полка». Об этом сообщается на портале «МВД Медиа».

В ведомстве подчеркнули, что наличие портрета ветерана на автомобиле не будет рассматриваться как административное правонарушение и не повлечет ответственности.

Водителям порекомендовали размещать фотографии на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. «Кроме того, чтобы фотографии сохранились в достойном виде, советуем крепить их на автостекла с внутренней стороны», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Помимо самого портрета, допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в этом году традиционное очное шествие «Бессмертного полка» не состоится. Каждый может выбрать удобный для себя формат «Бессмертного полка» и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бедже, поменяв свой аватар в социальных сетях.