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Общество

Традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет

Празднование Дня Победы обсудили на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». В 2023 году традиционное очное шествие «Бессмертного полка» не состоится, его проведение вышло за пределы привычного формата. Об этом сообщается на официальном сайте движения. 

«9 Мая - это великий праздник, и основным акцентом этого дня являются портреты наших героев, защищавших Родину. Каждый может выбрать удобный для себя формат Бессмертного полка и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях, и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались», - сказала на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. 

Ранее сообщалось, что в местах празднования Дня Победы в Пскове запретят продажу алкоголя

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