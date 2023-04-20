О похоронах ещё шести погибших на Украине псковичей сообщил Михаил Ведерников

09:32, 20 апреля 2023, ПАИ

О похоронах ещё шести погибших в зоне СВО на Украине псковичей сообщил губернатор области Михаил Ведерников.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











«Простились с нашими военными, погибшими в борьбе с нацистами на Украине: гвардии младшим лейтенантом Романом Никитенко; гвардии старшим сержантом Владиславом Ивановым; гвардии сержантом Кириллом Елисеевым; гвардии сержантом Андреем Шляниным; гвардии сержантом Николаем Юганцем; рядовым Александром Стычинским. Скорбим о наших павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Всю необходимую помощь окажем. Вечная память», - написал в своем Telegram-канале глава региона.