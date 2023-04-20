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Общество

О похоронах ещё шести погибших на Украине псковичей сообщил Михаил Ведерников

О похоронах ещё шести погибших в зоне СВО на Украине псковичей сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

  • Погибшие на СВО
    Фото: ПАИ
  • Погибшие на СВО
    Фото: ПАИ
  • Погибшие на СВО
    Фото: ПАИ
  • Погибшие на СВО
    Фото: ПАИ
  • Погибшие на СВО
    Фото: ПАИ
  • Погибшие на СВО
    Фото: ПАИ

«Простились с нашими военными, погибшими в борьбе с нацистами на Украине: гвардии младшим лейтенантом Романом Никитенко; гвардии старшим сержантом Владиславом Ивановым; гвардии сержантом Кириллом Елисеевым; гвардии сержантом Андреем Шляниным; гвардии сержантом Николаем Юганцем; рядовым Александром Стычинским. Скорбим о наших павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Всю необходимую помощь окажем. Вечная память», - написал в своем Telegram-канале глава региона.

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