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Родители должны воспитывать в детях благодарность к учителям - митрополит Тихон

Родители должны воспитывать в детях благодарность к учителям, сказал митрополит Псковский и Порховский Тихон на встрече с классными руководителями и советниками по воспитанию в Пушкинских Горах, которая прошла в рамках всероссийского форума «Разговоры о важном», сообщает газета «Пушкинский край».

Фото здесь и далее: корреспондент газеты «Пушкинский край»

«Вот сейчас мы делаем экспозицию, которая будет представлена в исторических парках по всей стране после 4 ноября, касающуюся наставников и учителей. И главной темой там будет благодарность учителям», - рассказал митрополит и добавил, что на собраниях учителям нужно объяснить родителям, что они должны учить своего ребенка благодарности к наставнику.

Он отметил, что учитель в свою очередь должен учить детей благодарности к родителям, и только после этого благодарности к Родине. Тогда, продолжил митрополит Тихон, это будет понятно для ребенка. 

«Главное - избежать формализма, говоря о патриотизме. Патриот в случае опасности хочет защитить всех и все, что любит. И это правильно. А не «Любите Родину!». Это тонкий вопрос и сложная тема», - сказал владыка. По его мнению, в слово «патриотизм» необходимо вкладывать дружбу, любовь к друзьям, матери, семье. 

Он предложил учителям подумать о создании рабочих групп, которые смогут определить ценности для того, чтобы вкладывать их в детей на уроке «Разговоры о важном». 

«Мы в свое время это делали, у нас они записаны, потом сравним и уже в присутствии министра на общем совещании мы посмотрим, каковы эти ценности», - сказал митрополит Тихон и заметил, что у ребят разного возраста разные герои.

Тихон предложил провести ещё одну встречу в Пскове или Москве в июле, чтобы ещё раз обсудить и отработать рекомендации для учителей к новому учебному году. «Все равно учебников у нас еще не будет, но некие схемы, необходимые в работе, мы вполне можем дать учителям для размышления», - добавил он.

Напомним, что Всероссийский форум «Разговоры о важном» проходит в Псковской области с 20 по 22 апреля. Мероприятие собрало свыше 100 учителей и наставников из более чем 60 регионов России, а также специалистов в области воспитания детей и молодежи. Ранее в рамках форума прошла лития на могиле Пушкина в Святогорском монастыре

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