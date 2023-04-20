Схема движения автобусов изменится в Пскове из-за ремонта Троицкого моста

16:51, 20 апреля 2023, ПАИ

Маршруты общественного транспорта изменятся в связи с реконструкцией Советского (Троицкого) с 10 мая. Это следует из постановления, опубликованного на сайте городской администрации.



Фото: Администрация г. Пскова



Фото: Администрация г. Пскова



Фото: Администрация г. Пскова



Фото: Администрация г. Пскова



Фото: Администрация г. Пскова









Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Троицкому мосту в Пскове закроют в мае. Напомним, старая конструкция моста была полностью разобрана и возведена новая.

Техническое открытие нового моста состоялось в конце декабря прошлого года. Тогда его открыли для транспорта и пешеходов.