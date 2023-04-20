Движение автомобилей по Троицкому мосту в Пскове закроют в мае

15:56, 20 апреля 2023, ПАИ

Движение автомобильного транспорта по Троицкому мосту в Пскове закроют с 10:00 10 мая до 24:00 19 мая. Это следует из постановления правительства, размещенного на сайте администрации города. Документ подписал глава города Борис Елкин.

В качестве объездов определены Кузнецкий мост и мост Александра Невского.

Проезд закроют в целях обеспечения безопасности дорожного движения для соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности при производстве работ по ремонту Советского (Троицкого) моста.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей ограничат в Пскове во время подготовки к Дню Победы.

Старая конструкция моста была полностью разобрана и возведена новая. Техническое открытие нового моста состоялось в конце декабря прошлого года. Тогда его открыли для транспорта и пешеходов.