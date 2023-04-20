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Культура

Поэт из Донбасса принял участие в форуме «Русский Запад»

Поэты из Донбасса и псковские литераторы, общественники и политики встретились в онлайн-режиме в рамках книжного форума «Русский Запад». В мероприятии принял участие руководитель областного профсоюза работников инновационных и малых предприятий, ветеран боевых действий Игорь Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профсоюза

В рамках мероприятия состоялась творческая встреча с поэтом, заместителем председателя Общественной палаты ДНР Анной Ревякиной и презентация книги «Восемь. Донбасских. Лет» и «Великий Блокпост».

«Русские поэты, литераторы для победы над киевской профашистской хунтой сегодня делают не меньше, чем военнослужащие. Ведь все знают истину, что словом можно убить, можно спасти, можно войска за собой повести. Литераторов, корреспондентов, военкоров боится и ненавидит фашиствующий режим Киева, который мучает наш братский славянский народ Украины», - отметил Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что литераторов преследуют за их правдивое слово, и напомнил о трагических примерах чудовищных терактов, в которых погибли Дарья Дугина, Владлен Татарский. 

Напомним, XVIII Международный книжный форум «Русский Запад» открылся в Пскове 18 апреля. В рамках мероприятия также провели конкурс «Псковская книга».

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