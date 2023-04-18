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Общество

Конкурс «Псковская книга» проводится в рамка форума «Русский Запад»

О традициях и новинках форума корреспонденту ПАИ рассказала заместитель генерального директора библиотеки Екатерина Ануфриева.

«В рамках форума традиционно подводятся итоги ежегодного конкурса «Псковская книга» на лучшее издание книг краеведческой тематики о Пскове, изданных в нашем регионе. Также псковским краеведам будет вручаться уже третья премия имени Сергея Цвилёва», — сообщила Екатерина.

Как отметила Екатерина Ануфриева, в программу входят встречи с писателями, презентации издательских проектов и традиционная книжная ярмарка, которая продлится с 18 по 20 апреля.

Также 17 апреля состоялась презентация книг вице-президента русского ПЕН-клуба Бориса Евсеева. А в рамках презентации сказочной странички на «Русском Западе» были представлены книги издательства «Роща» из Иванова, в частности многотомное издание «Русские сказки», один из томов которого посвящён псковским сказкам. Кроме того, состоялась презентация книги «Сказки и легенды Псковского края», которые были выпущены ПсковГУ при поддержке правительства Псковской области.

Напомним, что с 17 апреля в Псковской областной универсальной научной библиотеке им. В. Я. Курбатова стартовали программные мероприятия XVIII книжного форума «Русский Запад».

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