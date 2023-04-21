«Единая Россия» планирует выдвинуть Михаила Ведерникова на губернаторские выборы

16:31, 21 апреля 2023, ПАИ

В качестве кандидата на предварительное голосование «Единой России» на выборах губернатора Псковской области политсовет регионального отделения партии поддержал главу региона Михаила Ведерникова. Об этом на форуме «Единой России» в Пскове заявил секретарь регионального отделения, депутат Госдумы Александр Козловский, передает корреспондент ПАИ.

«В победе Михаила Юрьевича [Ведерникова. – Прим. ред.] я не сомневаюсь. Но работать нам всем предстоит на полную катушку», – подчеркнул Александр Козловский.

По его словам, в Псковской области успешно реализуются программы и проекты партии, миссия, которая объединила все регионы, – помощь защитникам и их семьям.

В продолжение мероприятия губернатор Псковской области Михаил Ведерников обозначил предварительные итоги проделанной работы и контуры дальнейшего развития региона.

«Это не перечисление личных результатов. Всё, что удалось сделать в Псковской области за прошедшие пять лет, – это результат всей нашей большой региональной команды», – сказал он и напомнил, что президент Владимир Путин отметил успехи региона именно как результаты командной работы. «Считаю, что это принципиально важно, потому что совместными усилиями можно сделать буквально всё», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Форум секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» проходит сегодня, 21 апреля, в БКЗ Псковской областной филармонии. Мероприятие собрало более трехсот делегатов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поддержал Михаила Ведерникова в его дальнейшей работе главой региона.